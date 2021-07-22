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НБУ оцінив вплив карантину 2021 року на економіку України

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Україна, Четвер 22 липня 2021 14:54
НБУ оцінив вплив карантину 2021 року на економіку України Фото: Національний банк України оцінив вплив карантину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Від'ємний внесок всіх карантинних обмежень, запроваджених у першому півріччі 2021 року, у річний реальний ВВП України становив 0,6 в.п. Такі оцінки дає Національний банк України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням повідомлення НБУ.

Як зазначається в повідомленні, на відміну від карантинних обмежень навесні минулого року, обмеження 2021 року не мали стримуючого впливу на інфляцію насамперед через збереження стійкого споживчого попиту.

"Нові варіанти коронавірусу, зокрема "Дельта", швидко поширюються світом та можуть завдати нових втрат українській економіці", - йдеться в повідомленні НБУ.

Нагадаємо, у липні НБУ зберіг прогноз відновлення економіки України після кризи. Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні у 2021 році на 3,8%.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ погіршив прогноз щодо інфляції на 2021 рік Національний банк України (НБУ) прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2021 року складе 9,6%. У квітні НБУ прогнозував інфляцію на рівні 8,0%.

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Національний банк України ВВП економіка
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