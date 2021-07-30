НБУ оценил потери экономики Украины в случае нового локдауна

Более длительный срок пандемии и усиление карантина остается важным риском. Распространение новых мутаций коронавирус, в частности варианта "Дельта", грозит очередной волной заболеваемости и усилением ограничительных мер в последующие месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Инфляционный отчет " Национального банка Украины (июль 2021 года).

"Это замедлит восстановление украинской экономики и увеличит потребность в фискальных и монетарных стимулах", - говорится в обзоре.

В то же время, по оценкам НБУ, усиленный карантин не окажет значительного сдерживающего влияния на инфляцию, прежде всего, из-за сохранения устойчивого потребительского спроса.

Потери от возможного локдауна из-за распространения варианта "Дельта" в Украине оцениваются НБУ в 0,6% годового ВВП в случае его продолжительности в течение одного месяца. "В то же время в случае применения только карантина "красных зон" потери уменьшатся до 0,4% ВВП за каждый месяц дополнительных ограничений", - отметили в НБУ.

Вместе с тем, июльский макропрогноз НБУ основывается на предположении о сохранении адаптивного карантина и в ближайшем будущем. "Ожидается, что темпы вакцинации против коронавируса существенно ускорятся, что позволит охватить всех желающих вакцинироваться в следующем году. Ограничения не будут касаться запретов для экономической деятельности, а лишь требованиями к усиленным антиэпидемическим мерам на региональном уровне", - говорится в документе.