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НБУ оцінив втрати економіки України у разі нового локдауну

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Україна, П'ятниця 30 липня 2021 12:03
НБУ оцінив втрати економіки України у разі нового локдауну Фото: НБУ очікує, що локдауну не буде, але зробив розрахунки на випадок несподіваних дій уряду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Триваліший строк пандемії та посилення карантину залишається важливим ризиком. Поширення нових мутацій коронавірусу, зокрема варіанта "Дельта", загрожує черговою хвилею захворюваності та посиленням обмежувальних заходів у наступні місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (липень 2021 року).

"Це сповільнить відновлення української економіки та збільшить потребу у фіскальних та монетарних стимулах", - йдеться в огляді.

Водночас, за оцінками НБУ, посилений карантин не матиме значного стримуючого впливу на інфляцію насамперед через збереження стійкого споживчого попиту.

Втрати від можливого локдауну через розповсюдження варіанта "Дельта" в Україні оцінюються НБУ в 0,6% річного ВВП у разі його тривалості протягом одного місяця. "Водночас у разі застосування лише карантину "червоних зон" втрати зменшаться до 0,4% ВВП за кожний місяць додаткових обмежень", - зазначили в НБУ.

НБУ оцінив втрати економіки України у разі нового локдауну

Разом з тим, липневий макропрогноз НБУ ґрунтується на припущенні про збереження адаптивного карантину і в найближчому майбутньому. "Очікується, що темпи вакцинації проти коронавірусу суттєво пришвидшаться, що дозволить охопити всіх охочих вакцинуватися в наступному році. Обмеження не стосуватимуться заборон для економічної діяльності, а лише вимог до посилених антиепідемічних заходів на регіональному рівні", - йдеться в документі.

Нагадаємо, за оцінками НБУ, від'ємний внесок всіх карантинних обмежень, запроваджених у першому півріччі 2021 року, у річний реальний ВВП України становив 0,6 в.п.

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