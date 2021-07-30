НБУ оцінив втрати економіки України у разі нового локдауну
Триваліший строк пандемії та посилення карантину залишається важливим ризиком. Поширення нових мутацій коронавірусу, зокрема варіанта "Дельта", загрожує черговою хвилею захворюваності та посиленням обмежувальних заходів у наступні місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (липень 2021 року).
"Це сповільнить відновлення української економіки та збільшить потребу у фіскальних та монетарних стимулах", - йдеться в огляді.
Водночас, за оцінками НБУ, посилений карантин не матиме значного стримуючого впливу на інфляцію насамперед через збереження стійкого споживчого попиту.
Втрати від можливого локдауну через розповсюдження варіанта "Дельта" в Україні оцінюються НБУ в 0,6% річного ВВП у разі його тривалості протягом одного місяця. "Водночас у разі застосування лише карантину "червоних зон" втрати зменшаться до 0,4% ВВП за кожний місяць додаткових обмежень", - зазначили в НБУ.
Разом з тим, липневий макропрогноз НБУ ґрунтується на припущенні про збереження адаптивного карантину і в найближчому майбутньому. "Очікується, що темпи вакцинації проти коронавірусу суттєво пришвидшаться, що дозволить охопити всіх охочих вакцинуватися в наступному році. Обмеження не стосуватимуться заборон для економічної діяльності, а лише вимог до посилених антиепідемічних заходів на регіональному рівні", - йдеться в документі.
Нагадаємо, за оцінками НБУ, від'ємний внесок всіх карантинних обмежень, запроваджених у першому півріччі 2021 року, у річний реальний ВВП України становив 0,6 в.п.