НБУ оцінив втрати економіки України з початку війни

Повномасштабний напад Росії призвів до різкого зниження економічної активності в Україні. Економіка України скоротиться на третину у 2022 році та лише частково нівелює втрати у 2023-2024 роках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (липень 2022 року).

Як зазначається у звіті, на початку війни третина підприємств зупинила діяльність. Причини цього - фізичні руйнування та тимчасова окупація низки територій кількох областей, високий рівень невизначеності та ризиків, розірвання логістичних і виробничих зв’язків, вимушена масова міграція населення.

У результаті в березні ВВП стрімко впав, що зумовило його зниження за підсумками І кварталу на 15,1% р/р відповідно до оперативної оцінки Держстату.

Водночас з квітня економічна активність почала пожвавлюватися, бізнес та населення поволі адаптувалися до нових умов діяльності. Цьому сприяло також звільнення північних областей та зменшення кількості регіонів з активними бойовими діями.

За оперативними опитуваннями НБУ, наприкінці весни не працювало лише 14% підприємств. Утім, завантаженість потужностей працюючого бізнесу залишалася значно нижчою довоєнного рівня. У результаті за підсумками II кварталу, за оцінками НБУ, падіння економіки було близьким до 40% р/р.

"Бойові дії на сході та півдні, руйнування інфраструктури в інших регіонах, блокада морських портів і низький попит у більшості секторів стримуватимуть відновлення економіки й у наступні місяці", - йдеться в огляді.

За оцінками НБУ, значний внесок у падіння ВВП матимуть зниження активності в сільському господарстві через тимчасову окупацію та мінування земель, втрату техніки та елеваторів, а також подекуди несвоєчасне і недостатнє оброблення земель добривами і засобами захисту рослин. У результаті цього року економіка скоротиться на третину.

У наступні роки очікується помірне відновлення споживчого попиту, налагодження технологічних та логістичних процесів, пожвавлення інвестиційної діяльності, у тому числі завдяки перспективам євроінтеграції України.

"Утім, ураховуючи значні втрати виробничого та людського потенціалу, а також усе ще високі безпекові ризики, темпи відновлення економіки України у 2023-2024 роках становитимуть близько 5-6% на рік", - йдеться в огляді.

За оцінками НБУ, падіння ВВП України у 2022 році становитиме: I квартал -15,1%, II квартал -39,3%, III квартал -37,5%, IV квартал -37,5%. Падіння за рік складе 33,4%.

У I кварталі 2023 року також очікується падіння на 19,0%, після чого почнеться поступове відновлення.

У 2023 році очікується зростання на 5,5%, у 2024 році - на 4,9%.