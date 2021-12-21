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НБУ оценил потери экономики Украины от карантина

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Украина, Вторник 21 декабря 2021 14:56
НБУ оценил потери экономики Украины от карантина Фото: НБУ подсчитал, что экономика потеряла от карантина 0,8 п. п. роста ВВП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Экономика приспособилась к работе в новых условиях, но негативное влияние карантинных ограничений сохранялся. По оценкам НБУ, их действие привело к потере около 0,8 п. п. роста ВВП в 2021 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Отчет о финансовой стабильности, декабрь 2021 года Национального банка Украины.

Как отмечается в отчете, согласно предварительным данным Госстата, реальный ВВП в III квартале вырос всего на 2,7% г/г. Сдерживают рост экономики ограниченные производственные мощности, низкий уровень частных инвестиций, подорожание энергоносителей, слабое восстановление сферы услуг.

"Вместе с тем, экономическое восстановление поддерживают устойчивый потребительский спрос, оживление инвестиционной активности, в частности в государственном секторе, рекордный урожай. Согласно октябрьскому прогнозу НБУ рост экономики в этом году составит 3,1%", - говорится в документе.

По оценкам НБУ, в следующем году ключевым фактором роста ВВП ожидаемо останется внутренний спрос. Ускорение темпов вакцинации и дальнейшее приспособление бизнеса и населения к работе в условиях карантина минимизирует негативное влияние возможных дальнейших ограничений на экономику.

Замедлять экономический рост будет высокая стоимость энергоносителей. Это грозит повышением себестоимости продукции, более медленным снижением инфляции, сокращением производства энергоемких отраслей, более высокими расходами бюджета на субсидии и поддержку энергетических компаний. В итоге, по оценкам НБУ, в 2022 году экономика вырастет на 3,8%, говорится в отчете.

Напомним, в октябре НБУ ухудшил прогноз восстановления экономики после кризиса. НБУ прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2021 году на 3,1%. В июле НБУ прогнозировал рост экономики на уровне на 3,8%.

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ВВП Национальный банк Украины
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