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НБУ оцінив втрати економіки України від карантину

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Україна, Вівторок 21 грудня 2021 14:56
НБУ оцінив втрати економіки України від карантину Фото: НБУ підрахував, що економіка втратила від карантину 0,8 в.п. зростання ВВП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Економіка України пристосувалася до роботи в нових умовах, але негативний вплив карантинних обмежень зберігався. За оцінками НБУ, їхня дія призвела до втрати близько 0,8 в.п. зростання ВВП у 2021 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Звіт про фінансову стабільність, грудень 2021 року" Національного банку України.

Як зазначається у звіті, згідно з попередніми даними Держстату реальний ВВП у ІІІ кварталі зріс лише на 2,7% р/р. Стримують зростання економіки обмежені виробничі потужності, низький рівень приватних інвестицій, подорожчання енергоносіїв, слабке відновлення сфери послуг.

"Натомість економічне відновлення підтримують стійкий споживчий попит, пожвавлення інвестиційної активності, зокрема в державному секторі, рекордний урожай. Згідно з жовтневим прогнозом НБУ зростання економіки цьогоріч становитиме 3,1%", - йдеться в документі.

За оцінками НБУ, наступного року ключовим чинником зростання ВВП очікувано залишиться внутрішній попит. Пришвидшення темпів вакцинації та подальше пристосування бізнесу і населення до роботи в умовах карантину мінімізує негативний вплив можливих подальших обмежень на економіку.

Сповільнюватиме економічне зростання висока вартість енергоносіїв. Це загрожує підвищенням собівартості продукції, повільнішим зниженням інфляції, скороченням виробництва енергоємних галузей, вищими видатками бюджету на субсидії та підтримку енергетичних компаній. У підсумку, за оцінками НБУ, у 2022 році економіка зросте на 3,8%, йдеться у звіті.

Нагадаємо, в жовтні НБУ погіршив прогноз відновлення економіки після кризи. НБУ прогнозує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні в 2021 році на 3,1%. У липні НБУ прогнозував зростання економіки на рівні на 3,8%.

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