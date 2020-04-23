НБУ оценил падение ВВП в первом квартале

Национальный банк Украины (НБУ) оценивает падение реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2020 года на уровне 0,5%. Об этом сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб на брифинге.

Как отметил Сологуб, падение в начале года пока было не очень значительным. "Мы оцениваем падение приблизительно на 0,5%. Если смотреть на экономику в первом квартале, то ситуация была разнородной, т.е. как в четвертом квартале прошлого года", - сказал он.

По его словам, такие отрасли, как металлургия, продолжали демонстрировать негативные результаты, хотя до начала коронакризиса ситуация в отрасли немного улучшилась. При этом розничный товарооборот продолжал демонстрировать значительные темпы роста, в сельском хозяйстве было небольшое падение.

Сологуб подчеркнул, что экономика Украины подошла к началу кризиса не в самом худшем состоянии "и намного лучше подготовленной, чем в прошлые кризисы".

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) резко ухудшил прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Согласно прогнозу НБУ, экономика Украины сократится в 2020 году на 5,0%, в 2021 году восстановительный рост составит 4,3%.

Отметим, заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб в конце марта заявил, что у Украины есть шанс пройти мировой экономический кризис с потерями, сравнимыми с потерями других стран. Он напомнил, что ВВП Украины в 2009 году упал почти на 15%, в то время как в Польше был рост.