ru ua
Сб, 19 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

НБУ оценил экономические потери Украины от войны

Новина українською →
Украина, Суббота 19 марта 2022 09:17
НБУ оценил экономические потери Украины от войны Фото: заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Потери Украины после российского вторжения составили менее 50% ВВП. Однако после шока первых дней войны экономика начала приспосабливаться к условиям военного времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя главы НБУ Сергея Николайчука "Forbes Украина".

"Деловая активность в стране действительно сильно снизилась. Понятно, что в первую очередь в областях, где продолжаются боевые действия. Другие территории страдают от разрыва цепей поставок и потери рабочей силы из-за участия в обороне страны и вынужденной миграции", - сказал он.

Однако, по его словам, после шока первых дней войны экономика начала приспосабливаться к условиям военного времени. "Очень важно, что продолжает нормально работать финансовый сектор: банки обеспечивают платежи, нет проблем с наличной гривной, нам в целом удалось сохранить финансовую стабильность. Так, ценой достаточно жестких ограничений, но я считаю, что нам удалось найти баланс между стабилизирующим эффектом и тем, что система продолжает выполнять свои функции", - сказал Николайчук.

По его словам, очень трудно оценить сейчас ВВП, еще труднее - сделать оценку динамики во втором квартале, потому что это зависит от продолжительности боевых действий. "То, что мы видим по высокочастотным индикаторам, - экономика просела несколько меньше, чем на 50%. Например, потребление электроэнергии в течение последних двух недель составляет около 60% от нормального довоенного уровня. Загруженность предприятий ГМК составляет 50% - в основном они работают на удовлетворение внутреннего спроса, в том числе связанного с военными потребностями", - добавил он.

Отвечая на вопрос относительно прогноза МВФ, который ожидает падения ВВП в 2022 году на 10% при условии, если боевые действия завершатся в ближайшее время, и 25-35% в случае более длительной войны, Николайчук сказал, что оценка базируется на расчетах исходя из ситуации первой недели войны. "Думаю, плюс-минус это соответствует реальному положению вещей. К тому же вряд ли сейчас реально дать более точную оценку", - добавил он.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Сегодня в Украине откроются 9 гуманитарных коридоров: список
Сегодня в Украине откроются 9 гуманитарных коридоров: список
DAILY
Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай: Из-за обстрелов в области нет безопасного населенного пункта
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай: Из-за обстрелов в области нет безопасного населенного пункта