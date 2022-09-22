НБУ отримав значний прибуток за перше півріччя 2022 року: в чому причини

Сума консолідованого прибутку Національного банку України за перше півріччя цього року становила 69,7 млрд гривень. На загальний результат значно вплинули результати переоцінки фінансових інструментів - на суму понад 42 млрд гривень.

Як зазначили в НБУ, процентні доходи склали 41 млрд гривень, що в 1,7 рази більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Це пов’язано як зі збільшенням обсягів процентних активів, так і зі зростанням процентних ставок.

Обсяг активів НБУ за півріччя збільшився на 3% до 1 417 млрд гривень. Водночас опір повномасштабній збройній агресії Росії проти України значно вплинув на структуру балансу НБУ. Зокрема, внаслідок купівлі НБУ військових ОВДП частка цінних паперів України в портфелі НБУ збільшилася з 23,5% (на початок року) до 39%. Натомість у зв’язку зі зниженням обсягів золотовалютних резервів частка активів, що їх формують, зменшилася з майже 63% (на початок року) до 48% (зокрема через зменшення частки цінних паперів нерезидентів).

У НБУ наголосили, що прогнозні очікування Національного банку щодо суми частини прибутку до розподілу за 2022 рік, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету у 2023 році, - 19,4 млрд гривень.