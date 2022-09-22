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НБУ отримав значний прибуток за перше півріччя 2022 року: в чому причини

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Україна, Четвер 22 вересня 2022 10:18
НБУ отримав значний прибуток за перше півріччя 2022 року: в чому причини Фото: НБУ отримав за перше півріччя 2022 року 70 млрд гривень прибутку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Сума консолідованого прибутку Національного банку України за перше півріччя цього року становила 69,7 млрд гривень. На загальний результат значно вплинули результати переоцінки фінансових інструментів - на суму понад 42 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в НБУ, процентні доходи склали 41 млрд гривень, що в 1,7 рази більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Це пов’язано як зі збільшенням обсягів процентних активів, так і зі зростанням процентних ставок.

Обсяг активів НБУ за півріччя збільшився на 3% до 1 417 млрд гривень. Водночас опір повномасштабній збройній агресії Росії проти України значно вплинув на структуру балансу НБУ. Зокрема, внаслідок купівлі НБУ військових ОВДП частка цінних паперів України в портфелі НБУ збільшилася з 23,5% (на початок року) до 39%. Натомість у зв’язку зі зниженням обсягів золотовалютних резервів частка активів, що їх формують, зменшилася з майже 63% (на початок року) до 48% (зокрема через зменшення частки цінних паперів нерезидентів).

У НБУ наголосили, що прогнозні очікування Національного банку щодо суми частини прибутку до розподілу за 2022 рік, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету у 2023 році, - 19,4 млрд гривень.

Нагадаємо, у вересні Національний банк України викупив "військові облігації" уряду ще 30 млрд гривень. З початку війни сума фінансування дефіциту бюджету за рахунок емісії НБУ досягла 310 млрд гривень.

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Національний банк України
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