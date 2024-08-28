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НБУ отримав 122,6 млрд гривень прибутку: завдяки чому

Фото: прибуток НБУ у першому півріччі 2024 року склав 122,6 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Сума консолідованого фінансового результату Національного банку України за перше півріччя 2024 року становила 122,6 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в НБУ, найбільший вплив на суму прибутку мали результати переоцінки фінансових інструментів у розмірі 115,4 млрд гривень, що переважно є наслідком зміни офіційного валютного курсу та їх справедливої вартості.

За даними НБУ середній курс долара у першому півріччі 2024 року склав 39,00 грн/долар, що на 6,6% вище, ніж середній курс за 2023 рік (36,57 грн/долар).

У НБУ звертають увагу, що консолідований прибуток, відображений у фінансовій звітності НБУ, - це не частина прибутку до розподілу, яка підлягає перерахуванню до державного бюджету. Зобов’язання НБУ будуть сформовані за підсумками всього 2024 року та оприлюднено навесні 2025 року.

За підсумками півріччя обсяг активів НБУ майже не змінився (зменшився на 1%), якщо порівнювати з консолідованими даними станом на 31 грудня 2023 року, та становить 2,378 трлн гривень.

Збільшення розміру власного капіталу Національного банку в першому півріччі 2024 року на 29% - з 420 млрд гривень до 543 млрд гривень - відбулося переважно за рахунок накопичення прибутку поточного року.

 

Нагадаємо, за підсумками 2023 року прибуток до розподілу НБУ становив 76,6 млрд гривень. З цієї суми НБУ спрямував 37,97 млрд гривень на збільшення загальних резервів центробанку, які повинні становити 10% від середньорічного обсягу грошово-кредитних зобов’язань. Решту суми прибутку до розподілу (38,64 млрд гривень) НБУ перерахував до державного бюджету України.

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