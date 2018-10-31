НБУ отозвал лицензии у двух банков

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Банк "Центр" присоединится к "МТБ БАНК", "ВиЭс Банк" присоединится АО "ТАСКОМБАНК"

Национальный банк Украины 30 октября отозвал банковские лицензии у ПАО КБ "Центр" и ПАТ "ВиЭс Банк". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, принятые решения связаны с реорганизацией путем присоединения ПАО КБ "Центр" к ПАО "МТБ БАНК" и ПАТ "ВиЭс Банк" к АО "ТАСКОМБАНК" по упрощенной процедуре в соответствии с законом "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков".

Разрешение на реорганизацию ПАО КБ "Центр" путем присоединения к ПАО "МТБ БАНК" было предоставлено 10 августа 2018 года, а разрешение на реорганизацию ПАО "ВиЭс Банк" путем присоединения к АО "ТАСКОМБАНК" было предоставлено 10 июля 2018 года.

Напомним, что в течение 2014-2018 годов в Украине обанкротились большинство банков. По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на 1 октября в реестре участников ФГВФЛ насчитывается 81 банк-участник. В одном банке была введена временная администрация, еще 92 банки находятся в стадии ликвидации.

Отметим, что в течение 2014-2018 годов Национальный банк выиграл 69 судебных процессов у вкладчиков банков-банкротов.