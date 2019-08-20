НБУ отклонил кандидатуру главы набсовета Укрэксимбанка

Национальный банк Украины (НБУ) отказал в согласовании кандидатуры независимого директора, главы наблюдательного совета государственного АО "Укрэксимбанк" Торстена Пауля и потребует замены его кандидатуры в соответствии с законом. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, соответствующее решение принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ после рассмотрения пакета документов, а также тестирования и собеседований с пятью (из девяти) членов наблюдательного совета АО "Укрэксимбанк".

В то же время регулятор решил согласовать таких кандидатов:

Викторию Страхову (представителя государства от президента Украины).

Юрия Буцу (представителя государства от Кабинета министров Украины).

Положительными являются также результаты тестирования и собеседования, проводимых с независимыми директорами - Оляной Гордиенко и Сергеем Коновцем. Окончательные решения по ним будут приняты после устранения отдельных замечаний к представленным документам, сообщили в НБУ.

Решение в отношении остальных членов наблюдательного совета будут приняты после прохождения ими тестирования и собеседования.

Отметим, ранее сообщалось, что Национальный банк Украины (НБУ) и Министерство финансов Украины проверяют нового главу наблюдательного совета государственного "Укрэксимбанка" австрийца Торстена Пауля на причастность к сокрытию факта владения фирмой на Кипре.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) отказался согласовывать кандидатуры большинства новоизбранных членов наблюдательного совета АО "Ощадбанк" и требует заменить их.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины в конце мая согласовал кандидатуры независимых членов и представителей государства в наблюдательные советы трех государственных банков: АО КБ "ПриватБанк", АО "Укрэксимбанк" и АО "Ощадбанк".