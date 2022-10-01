НБУ за останній місяць удвічі збільшив продаж валюти із резервів

Таким чином, НБУ знову збільшив продаж валюти на міжбанку порівняно із серпнем, коли центробанк продав 1 329,7 млн доларів.

Всього з початку року центробанк купив на міжбанку 3 250,1 млн. доларів, продав -21 438,8 млн. доларів. Негативне сальдо склало 18 188,7 млн. доларів.

Ситуація на міжбанку почала змінюватися на краще після того, як 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс на 25% з 29,25 до 36,57 грн/долар. За цим курсом НБУ купує та продає валюту на міжбанку.

Однак потім НБУ змушений був знову збільшити обсяг продажу валюти з резервів.