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НБУ за останній місяць удвічі збільшив продаж валюти із резервів

Фото: НБУ у вересні продав на міжбанку 2,75 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом вересня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 39,4 млн доларів і продав 2 792,1 млн доларів. Негативне сальдо склало 2 752,7 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Таким чином, НБУ знову збільшив продаж валюти на міжбанку порівняно із серпнем, коли центробанк продав 1 329,7 млн доларів.

Всього з початку року центробанк купив на міжбанку 3 250,1 млн. доларів, продав -21 438,8 млн. доларів. Негативне сальдо склало 18 188,7 млн. доларів.

Ситуація на міжбанку почала змінюватися на краще після того, як 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс на 25% з 29,25 до 36,57 грн/долар. За цим курсом НБУ купує та продає валюту на міжбанку.

Однак потім НБУ змушений був знову збільшити обсяг продажу валюти з резервів.

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Національний банк України