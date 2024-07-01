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НБУ за последний месяц сократил продажу долларов из резервов для поддержки гривны

Украина, Понедельник 01 июля 2024 08:30
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НБУ за последний месяц сократил продажу долларов из резервов для поддержки гривны Фото: НБУ продал в июне 3 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины в июне 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 2,986 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Это на 2,9% меньше, чем в мае (3,072 млн долларов).

НБУ за последний месяц сократил продажу долларов из резервов для поддержки гривны

С начала года НБУ продал на межбанке 14,170 млрд долларов.

НБУ за последний месяц сократил продажу долларов из резервов для поддержки гривны

В июне Украина получила 1,9 млрд евро (около 2,03 млрд долларов) международной помощи (транш Еврокомиссии про программе по программе Ukraine Facility). Таким образом, с начала года помощь достигла 13,85 млрд долларов.

В итоге расходы НБУ на поддержание курса гривны были немного больше, чем помощь Киеву. Однако в ближайшие дни поступит транш МВФ на 2,2 млрд долларов, что перекроет объем интервенций.

Однако в июне международные резервы Украины снова сократятся.

Курс доллара в июне

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. НБУ реагирует на ситуацию на рынке, снижая или поднимая курс интервенций. По итогам торгов центробанк устанавливает официальный курс.

В начале июня курс обновил исторический максимум - 40,53 грн/доллар. Затем курс снижался и упал до 40,12 грн/доллар. Однако 14 июня курс снова обновил максимум - 40,69 грн/доллар. Затем доллар колебался в узком диапазоне.

В итоге курс доллара за июнь вырос на 3 копейки до 40,53 грн/доллар.

Наличный курс полностью зависит от межбанка. Курс на наличном рынке за июнь упал на 25 копеек до 40,80 грн/доллар.

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