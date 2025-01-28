НБУ опустив курс польського злотого до гривні

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. На готівковому ринку злотий стабільний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 29 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,4050 гривень за 1 злотий (-0,0579 грн).



bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,35 гривень і продають по 10,50 гривень. Курс продажу не змінився.

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 29 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0195 гривень за 1 долар (+0,0716 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,7843 гривень за 1 євро (-0,3617 грн).