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НБУ опустив курс долара на останній день травня

Фото: курс долара впав на 7 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 30 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5285 гривень за 1 долар (-0,0618 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 46,8026 гривень за 1 євро (-0,2735 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 5 копійок до 41,51-41,55 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,75 гривень.

 

 

Єдина європейська валюта

Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, Україна в процесі вступу до Європейського Союзу візьме на себе зобов'язання перейти на євро.

На його думку, через 10-15 років в Україні оцінюватимуть: "по-перше, наскільки ми готові, по-друге, наскільки нам це потрібно".

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