RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

НБУ опустил курс доллара на последний день мая

Фото: курс доллара упал на 7 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 30 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5285 гривен за 1 доллар (-0,0618 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 46,8026 гривен за 1 евро (-0,2735 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 5 копеек до 41,51-41,55 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,75 гривен.

 

Единая европейская валюта

Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, Украина в процессе вступления в Европейский Союз возьмет на себя обязательства перейти на евро.

По его мнению, через 10-15 лет в Украине будут оценивать: "во-первых, насколько мы готовы, во-вторых, насколько нам это нужно".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс НБУ