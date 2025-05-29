НБУ опустил курс доллара на последний день мая

Официальный курс на 30 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5285 гривен за 1 доллар (-0,0618 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 46,8026 гривен за 1 евро (-0,2735 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 5 копеек до 41,51-41,55 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,75 гривен.