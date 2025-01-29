НБУ опустил курс доллара ниже 42 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста два дня подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 30 января 2025 года установлен на таком уровне: 41,9294 гривен за 1 доллар (-0,0901 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,6192 гривен за 1 евро (-0,1651 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 14 копеек до 41,90-41,93 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 42,20 гривен.

Прогноз курса

По прогнозу аналитиков компании ICU, НБУ будет стремиться сохранить курс на этой неделе около уровня 42 грн/доллар.

В конце декабря 2024 года курс также был на этом уровне. В первой половине января курс вырос до максимума 42,28 грн/доллар, но затем НБУ опустил курс.