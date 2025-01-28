Яким буде курс долара: прогноз до кінця тижня

Офіційний курс долара до гривні минулого тижня впав до 42,92 гривень - найнижчого рівня з кінця грудня. На цьому тижні НБУ може зберегти курс близьким до 42 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тижневий огляд інвесткомпанії ICU .

Як зазначається в огляді, інтервенції НБУ на міжбанку зменшилися минулого тижня на 25% до 756 млн доларів, що є найменшим обсягом з початку грудня минулого року.

Вартість готівкового долара США в системно важливих банках за підсумками тижня зменшилася на 0,8% до 41,7-42,3 грн/долар - до передноворічного рівня..

"Національний банк значно скоротив свої інтервенції, але вони все ж залишаються великими й значно вищими за минулорічний середньотижневий показник (665 млн доларів)", - йдеться в огляді.

За прогнозом аналітиків ICU, цього тижня НБУ може отримати додаткову підтримку від експортерів, які потребуватимуть більше гривневої ліквідності для сплати податків. Тож центральний банк може продовжити зменшувати інтервенції, не допускаючи великих коливань курсу гривні.

"Наразі динаміка курсу гривні показує, що НБУ прагнутиме зберегти його неподалік від 42 грн/долар цього тижня", - йдеться в огляді.