НБУ опустил курс доллара до минимума за последний месяц

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел до минимума за последний месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 9 сентября 2024 года установлен на таком уровне: 41,0168 гривен за 1 доллар (-0,0722 грн). Ниже курс был месяц назад - 9 августа (40,9926 грн/доллар).

bank.gov.ua

Курс евро составит 45,5574 гривен за 1 евро (-0,0308 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 9 копеек до 40,96-40,99 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,40 гривен.

Ситуация на рынке

Согласно статистике НБУ, средний курс продажи наличного доллара в Украине в августе 2024 года вырос на 0,2% до 41,43 гривен. Девальвация в августе фактически остановилась. По сравнению с декабрем 2023 года курс вырос на 9,5% (3,60 гривен).

При этом официальный курс на конец августа составил 41,19 грн/доллар, что на 8,4% выше, чем в конце декабря (37,98 грн/доллар).