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НБУ опустил официальный курс евро ниже 34 гривен

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 декабря 2020 года установил курс евро на уровне 33,89 гривен за евро. Это на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 14 декабря установлен на таком уровне: 33,8941 гривен за евро (-0,1005 грн). При этом курс евро на 11 декабря составляет 33,9946 гривен за евро.

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Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 19 копеек до 33,89 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,86 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 27,96 гривен за доллар. Курс на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 14 декабря установлен на таком уровне: 27,9666 гривен за 1 доллар (-0,1084 грн). При этом курс доллара на 11 декабря составляет: 28,075 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс упал ниже 28 гривен впервые за три месяца. В последний раз ниже курс был 14 сентября - 27,90 гривен за доллар.

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