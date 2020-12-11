НБУ опустив офіційний курс євро нижче 34 гривень

Національний банк України (НБУ) на 14 грудня 2020 року встановив курс євро на рівні 33,89 гривень за євро. Це на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 14 грудня встановлено на такому рівні: 33,8941 гривень за євро (-0,1005 грн). При цьому курс євро на 11 грудня складає 33,9946 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 19 копійок до 33,89 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,86 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 14 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,96 гривень за долар. Курс на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 14 грудня встановлено на такому рівні: 27,9666 гривень за 1 долар (-0,1084 грн). При цьому курс долара на 11 грудня складає: 28,075 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс впав нижче 28 гривень вперше за три місяці. Востаннє нижче курс був 14 вересня - 27,90 гривень за долар.