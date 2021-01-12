НБУ опустил официальный курс евро до 34 гривен

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела еще на 20 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 января 2021 года установил курс евро на уровне 34,07 гривен за евро. Это на 21 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 13 января установлен на таком уровне: 34,0787 гривен за евро (-0,203 грн). При этом курс евро на 12 января составляет 34,2817 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 34,08 гривен за евро. Курс в покупке составляет 34,05 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,04 гривен за доллар. Курс на 16 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 13 января установлен на таком уровне: 28,046 гривен за 1 доллар (-0,1578 грн). При этом курс доллара на 12 января составляет: 28,2038 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается четвертый день подряд после роста в начале года.