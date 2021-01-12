Курс доллара на межбанке упал еще на 10 копеек

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар торгуется возле уровня 28 гривен, евро - возле 34 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 12 января 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 11 копеек до 28,05 гривен за доллар, курс в покупке до 28,03 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 34,08 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,0300 - 28,0500 грн/доллар, евро 34,0563 - 34,0807 грн/евро, российский рубль 0,3787 - 0,3792 грн/рубль.

Отметим, 11 января торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1400 - 28,1600 грн/доллар, евро 34,1507 - 34,1749 грн/евро, российский рубль 0,3759 - 0,3763 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,04 гривен за доллар. Курс на 16 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 13 января установлен на таком уровне: 28,046 гривен за 1 доллар (-0,1578 грн). При этом курс доллара на 12 января составляет: 28,2038 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается четвертый день подряд после роста в начале года.