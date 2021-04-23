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НБУ опустил официальный курс доллара ниже 28 гривен

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,90 гривен за доллар. Курс снизился на 16 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 26 апреля установлен на таком уровне: 27,9014 гривен за 1 доллар (-0,1628 грн). При этом курс доллара на 23 апреля составляет: 28,0642 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снизился после того, как накануне он поднялся до максимума с начала февраля.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 23 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 27,89 гривен за доллар, курс в покупке до 27,87 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,56 гривен за евро.

Прогноз

Отметим, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

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