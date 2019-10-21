НБУ опустил официальный курс доллара ниже 25 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,97 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 22 октября установлен на таком уровне: 2497,5156 гривен за 100 долларов (-5,9915 гривен).

При этом курс доллара на 21 октября составляет 2503,5071 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 21 октября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 10 копеек до 25,03 гривен за доллар, курс в покупке до 25,01 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 27,95 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 21 отября справочный курс на уровне 25,01 грн/доллар, повысив его по сравнению с 18 октября (25,00).

В то же время в обменных пунктах Украины 21 октября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 25,14 гривен за доллар, курс евро вырос на 13 копеек до 28,05 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,87 (24,80 - 18 октября), продажи - 25,14 (25,11 - 18 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,55 (27,40 - 18 октября), продажи - 28,05 (27,92 - 18 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,56 (3,55 - 18 октября), продажи 3,93 (3,92 - 18 октября) грн за 10 рублей.