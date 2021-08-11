НБУ опустил официальный курс доллара до годового минимума

Официальный курс гривны к доллару на 11 августа установлен на уровне 26,75 гривен за доллар. Ниже курс был только 1 июля 2020 года - 26,6676 гривен за доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 августа 2021 года установил курс на таком уровне: 26,7557 гривен за 1 доллар (-0,0454 грн). При этом курс доллара на 10 августа составляет 26,8011 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 10 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копейки до 26,7550 гривен за доллар, курс в покупке до 26,7350 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 31,40 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в августе продолжится снижение доллара и евро к гривне, так как сохранится большинство нынешних факторов. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,3-26,9 грн, евро - в диапазоне 31,2-31,9 грн.