UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

НБУ опустил курс доллара до минимума с сентября прошлого года

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,64 гривен за доллар. Курс снизился на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Популярные новости
Верховный суд признал недействительным штраф АМКУ против табачных компаний 02 февраля 2021
Ситуация на рынках для украинских экспортеров улучшилась в начале 2021 года 02 февраля 2021
Курс доллара упал до минимума с середины декабря 05 февраля 2021
Банкиры дали прогноз курса доллара до конца февраля 05 февраля 2021
Кабмин ликвидировал более 30 консультативных и совещательных органов 03 февраля 2021
Нефть подорожала до максимума за год благодаря решению ОПЕК+ сократить добычу 04 февраля 2021
Марис Куницкис: рынок ВИЭ нуждается в четкой стратегии от государства 03 февраля 2021
Что будет с курсом доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю 07 февраля 2021
Минфин сократил продажу гособлигаций для покрытия дефицита бюджета 02 февраля 2021
Курс доллара продолжил падение на межбанке 05 февраля 2021

Официальный курс гривны к доллару на 10 февраля установлен на таком уровне: 27,6426 гривен за 1 доллар (-0,0225 грн). При этом курс доллара на 9 февраля составляет: 27,6651 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снижается восьмой день подряд и опустился до минимума с сентября прошлого года. Ниже курс был только 2 сентября 2020 года - 27,60 гривен.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 9 февраля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 27,59 гривен за доллар, курс в покупке до 27,57 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился 33,33 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Курс долларакурс НБУКурс гривны
Читайте также
Курс доллара обновил минимум с сентября прошлого года
Курс доллара продолжил падение на межбанке
Прогноз погоды