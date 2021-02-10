НБУ опустив курс долара до мінімуму з вересня минулого року

Національний банк України (НБУ) 10 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,64 гривень за долар. Курс знизився на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем .

Таким чином, офіційний курс долара знижується восьмий день поспіль і опустився до мінімуму з вересня минулого року. Нижче курс був тільки 2 вересня 2020 року - 27,60 гривень.

Офіційний курс гривні до долара на 10 лютого встановлено на такому рівні: 27,6426 гривень за 1 долар (-0,0225 грн). При цьому курс долара на 9 лютого становить: 27,6651 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 9 лютого 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 27,59 гривень за долар, курс купівлі до 27,57 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився 33,33 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.