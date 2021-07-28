НБУ опустил курс доллара до минимума за последний год

Официальный курс гривны к доллару на 28 июля установлен на уровне 26,90 гривен за доллар. Ниже курс был только 2 июля 2020 года - 26,77 гривен за доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 июля 2021 года установил курс на таком уровне: 26,906 гривен за 1 доллар (-0,0745 грн). При этом курс доллара на 27 июля составляет: 26,9805 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс снизился на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)