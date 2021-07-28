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Межбанк открылся дальнейшим снижением курса доллара

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Среда 28 июля 2021 10:23
Межбанк открылся дальнейшим снижением курса доллара Фото: курс доллара снизился на 2 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 28 июля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,87 гривен за доллар, курс в покупке до 26,85 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до31,72 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 26,8500 - 26,8700 грн/доллар, евро 31,7017 - 31,7254 грн/евро, российский рубль 0,3641 - 0,3645 грн/рубль.

Межбанк открылся дальнейшим снижением курса доллара

Напомним, торги по доллару 27 июля закрылись в диапазоне: 26,8700 - 26,8900 грн/доллар, евро 31,7442 - 31,7678 грн/евро, российский рубль 0,3643 - 0,3647 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара упал до минимума за последний год. Официальный курс гривны к доллару на 28 июля установлен на таком уровне: 26,906 гривен за 1 доллар (-0,0745 грн). При этом курс доллара на 27 июля составляет: 26,9805 гривен за 1 доллар. Ниже курс был только 2 июля 2020 года - 26,77 гривен за доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,9/27,1 грн.

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