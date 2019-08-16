НБУ хочет запретить ФЛП тратить средства со счетов на собственные нужды

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Счета можно будет использовать только для ведения предпринимательской деятельности

Национальный банк Украины планирует запретить использовать средства со счетов физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на нужды, не связанные с предпринимательской деятельностью. Соответствующая норма содержится в проекте изменений к Инструкции о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов, размещенном на сайте НБУ.

Замечания и предложения к проекту принимаются до 12 сентября 2019 года на почтовый и электронный адрес Национального банка Украины.

"Запрещается использовать текущие счета физических лиц-предпринимателей/физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, для осуществления операций, связанных с собственными нуждами", - говорится в документе.

Таким образом, банк сможет требовать от суб'субъектов подтверждающие документы, на основании которых осуществляются наличные расчеты. На данный момент для получения средств в банке для собственных нужд предпринимателю не нужно предоставлять подтверждающие документы.

Напомним, в начале 2019 года Министерство соцполитики обнародовало для обсуждения законопроект, которым предлагается дополнить Кодекс законов о труде, прописав в нем семь признаков трудовых отношений и введя понятие о "презумпции наличия трудовых отношений". Таким образом, министерство хочет стимулировать работодателей, чтобы они заключали трудовые договоры с каждым, кто де-факто является их сотрудником, но официально не оформлен или предоставляет услуги как физлицо-предприниматель (ФЛП).

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 февраля 2019 года на учете в Украине находится 1 778 тыс. физических лиц предпринимателей (ФЛП), из них 1 252 тыс. плательщиков единого налога.