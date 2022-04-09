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НБУ определил порядок действий банков в случае поступления клиентам наличных на 400 тыс грн

Фото: Банки будут проверять источники наличности на сумму более 400 тыс грн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк определил порядок действий банков в случае зачисления наличных средств на счета физлиц на сумму более 400 тыс грн и непредоставления документов об источниках происхождения на запрос банка. Соответствующий порядок будет применяться в течение действия военного положения в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отмечается в сообщении, если клиент не предоставит по требованию банка документы или сведения, необходимые для установления источников происхождения таких средств, расходные операции с этого счета будут ограничены.

В таком случае со средствами на счете можно будет проводить только финансовые операции на поддержку Вооруженных сил Украины, по зачислению средств на счета ВСУ и специальный счет, открытый Национальным банком, на благотворительную помощь на счет Министерства социальной политики Украины, открытый в НБУ, а также на приобретение облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации".

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Национальный банк Украины