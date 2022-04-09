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НБУ визначив порядок дій банків у разі надходження клієнтам готівки на суму понад 400 тис грн

Фото: Банки перевірятимуть джерела готівки на суму понад 400 тис грн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк визначив порядок дій банків у разі зарахування готівкових коштів на рахунки фізосіб на суму понад 400 тис грн та ненадання документів про джерела походження на запит банку. Відповідний порядок застосовуватиметься протягом дії воєнного стану в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначається в повідомленні, якщо клієнт не надасть на вимогу банку документи або відомості, необхідні для встановлення джерел походження таких коштів, видаткові операції з цього рахунку будуть обмежені.

У такому випадку з коштами на рахунку можна буде здійснювати лише фінансові операції на підтримку Збройних сил України, із зарахування коштів на рахунки ЗСУ та спеціальний рахунок, відкритий Національним банком, на благодійну допомогу на рахунок Міністерства соціальної політики України, відкритий НБУ, а також на придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації".

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Національний банк України