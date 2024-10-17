НБУ оновлює гривні: які банкноти вилучатимуть з 1 листопада
Національний банк України вилучає із обігу деякі банкноти номіналом 50 і 200 гривень. Розраховуватися можна буде лиши грошима, випущеними після 2014 року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Національний банк України (НБУ).
З 1 листопада 2024 року Національний банк України розпочне поступову заміну банкнот номіналами 50 та 200 гривень старого зразка (2003–2007 років) на сучасні банкноти. Це стосується банкнот, випущених у 2014 році та пізніше.
Українцям не доведеться спеціально обмінювати старі банкноти, вони залишатимуться дійсними платіжними засобами. Однак банки припинять видавати банкноти старого зразка через каси, а Нацбанк поступово вилучатиме їх з обігу для подальшої утилізації.
Метою цього процесу є підвищення якості готівки в обігу та перехід на сучасні, більш захищені банкноти. Це вже завершальний етап заміни старих банкнот в Україні, який не вплине на повсякденні готівкові розрахунки.
Банкноти старого та нового зразка (фото - НБУ)
Раніше Національний банк вже вилучав з обігу банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 100 та 500 гривень старого зразка.
Раніше ми розповідали, що колекціонування паперових грошей, відоме як боністика, стає все більш популярним в Україні. РБК-Україна писало, деякі рідкісні купюри української гривні можуть коштувати в сотні разів більше за свою номінальну вартість. Дослідження показало, що на ціну купюр впливають різноманітні фактори, такі як їх рідкість, стан збереження та історична цінність.
Також ми розповідали, що на початку нинішнього року в Україні найбільше в обігу знаходилося банкнот номіналом 500 гривень, які становили 28,3% від загальної кількості, а також монет номіналом 10 копійок – 28,2%. У 2023 році найбільший приріст серед банкнот спостерігався у номінала 1000 гривень, кількість яких зросла на 62,3%.
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