НБУ оновлює гривні: які банкноти вилучатимуть з 1 листопада

Національний банк України вилучає із обігу деякі банкноти номіналом 50 і 200 гривень. Розраховуватися можна буде лиши грошима, випущеними після 2014 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Національний банк України (НБУ).

З 1 листопада 2024 року Національний банк України розпочне поступову заміну банкнот номіналами 50 та 200 гривень старого зразка (2003–2007 років) на сучасні банкноти. Це стосується банкнот, випущених у 2014 році та пізніше.

Українцям не доведеться спеціально обмінювати старі банкноти, вони залишатимуться дійсними платіжними засобами. Однак банки припинять видавати банкноти старого зразка через каси, а Нацбанк поступово вилучатиме їх з обігу для подальшої утилізації.

Метою цього процесу є підвищення якості готівки в обігу та перехід на сучасні, більш захищені банкноти. Це вже завершальний етап заміни старих банкнот в Україні, який не вплине на повсякденні готівкові розрахунки.

Банкноти старого та нового зразка (фото - НБУ)

Раніше Національний банк вже вилучав з обігу банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 100 та 500 гривень старого зразка.