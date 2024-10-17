НБУ обновляет гривны: какие банкноты будут изыматься с 1 ноября

Национальный банк Украины изымает из обращения некоторые банкноты номиналом в 50 и 200 гривен. Рассчитываться можно будет только деньгами, выпущенными после 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины (НБУ).

С 1 ноября 2024 года Национальный банк Украины приступит к постепенной замене банкнот номиналами 50 и 200 гривен старого образца (2003–2007 годов) на современные банкноты. Это касается банкнот, выпущенных в 2014 году и позже.

Украинцам не придется специально обменивать старые банкноты, они будут оставаться действительными платежными средствами. Однако банки перестанут выдавать банкноты старого образца через кассы, а Нацбанк будет постепенно изымать их из обращения для дальнейшей утилизации.

Целью этого процесса является повышение качества наличных денег в обращении и переход на современные, более защищенные банкноты. Это уже завершающий этап замены старых банкнот в Украине, который не повлияет на обычные наличные расчеты.

Банкноты старого и нового образца (фото – НБУ)

Ранее Национальный банк уже изымал из обращения банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 100 и 500 гривен старого образца.