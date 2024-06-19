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НБУ оновив оцінку стресу у фінансовій системі України

Фото: НБУ оцінив рівень стресу у фінансовій системі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Індекс фінансового стресу (ІФС), якій вимірює рівень поточних загроз у секторі, протягом І півріччя 2024 року залишався помірно високим, вказуючи на збереження напруження у фінансовому секторі в цілому

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням презентацію "Звіту про фінансову стабільність" НБУ на Youtube.

За даними НБУ, найбільший внесок в індекс має субіндекс державних цінних паперів: зростання дохідностей за єврооблігаціями частково балансувалося здешевленням внутрішніх запозичень.

Водночас валютний субіндекс зростає з весни з огляду на поступову девальвацію гривні. Однак банківський субіндекс зменшувався завдяки зниженню міжбанківських ставок.

 

Нагадаємо, Індекс фінансового стресу в Україні різко зріс після російського вторгнення у лютому 2022 року. Але, як зазначали в НБУ, він був меншим, ніж під час криз 2008 та 2014-2015 років.

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