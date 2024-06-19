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НБУ обновил оценку стресса в финансовой системе Украины

Фото: НБУ оценил уровень стресса в финансовой системе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Индекс финансового стресса (ИФС), измеряющий уровень текущих угроз в секторе, в течение I полугодия 2024 года оставался умеренно высоким, указывая на сохранение напряжения в финансовом секторе в целом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию "Отчета о финансовой стабильности" НБУ на Youtube .

По данным НБУ, самый большой вклад в индекс имеет субиндекс государственных ценных бумаг: рост доходностей по еврооблигациям частично балансировался удешевлением внутренних заимствований.

В то же время валютный субиндекс растет с весны, учитывая постепенную девальвацию гривны. Однако банковский субиндекс уменьшался из-за снижения межбанковских ставок.

 

Напомним, Индекс финансового стресса в Украине резко возрос после российского вторжения в феврале 2022 года. Но, как отмечали в НБУ, он был меньше, чем во время кризисов 2008 и 2014-2015 годов.

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