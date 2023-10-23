НБУ оновив курс долара: завтра валюта подорожчає

Національний банк України на завтра, 24 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,55 грн. Що вище у порівнянні із сьогоднішнім днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сайту НБУ .

Курс на 24 жовтня

Згідно з даними регулятора, на сьогодні, 23 жовтня офіційний курс встановлений на такому рівні: 36,54 грн за 1 долар.

Втім, на завтра, 24 жовтня Національний банк України підвищив офіційний курс долара. Він становитиме 36,55 грн за 1 долар.

Фото: завтра офіційний курс долара в Україні підвищиться (bank.gov.ua)

При цьому курс продажу долара на міжбанку сьогодні після відкриття на рівні 36,52 грн поступово зростав впродовж дня до 36,59 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні в середньому становив 38,05.

Разом з тим зауважимо, що курс євро завтра також подорожчає - 38,76 грн за 1 євро. Хоча ще сьогодні офіційний курс гривні до євро становив 38,70.

Що далі буде з курсом: прогнози

Додамо, за даними банкірів та фінансових аналітиків, курс протягом наступних 12 місяців буде на рівні 40 грн за долар або вище.

Своєю чергою керівники українських підприємств також очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 40,00 грн за долар.

Офіційний прогноз Мінекономіки середньорічного курсу гривні до долара на 2024 рік становить 41,4 грн за долар. При цьому такий прогноз має і Міжнародний валютний фонд.

Гнучкий курс

Нагадаємо, якщо до повномасштабного вторгнення в Україні був режим плаваючого курсоутворення. То з 24 лютого 2022 року був проваджений фіксований курс гривні відносно долара.

Фактично курс був заморожений на одному рівні та за сімнадцять з половиною місяців змінювався лише один раз - 21 липня 2022 року, коли був одномоментно піднятий одразу на 25% - з 29,25 до 36,56 грн за долар.

Але починаючи з 3 жовтня цього року, офіційний курс визначається на підставі курсу з операцій на міжбанківському валютному ринку. Тобто курс став гнучким, але керованим. Що це означає - раніше РБК-Україна розписало у своєму матеріалі.

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