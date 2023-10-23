НБУ обновил курс доллара: завтра валюта подорожает

Национальный банк Украины на завтра, 24 октября, установил официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 36,55 грн. Что выше, по сравнению с сегодняшним днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сайта НБУ .

Курс на 24 октября

Согласно данным регулятора, на сегодняшний день, 23 октября официальный курс установлен на таком уровне: 36,54 грн за 1 доллар.

Впрочем, на завтра, 24 октября , Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара. Он будет составлять 36,55 грн за 1 доллар.

Фото: завтра официальный курс доллара в Украине повысится (bank.gov.ua)

При этом курс продажи доллара на межбанке сегодня после открытия на уровне 36,52 грн постепенно рос в течение дня до 36,59 грн.

Наличный курс гривны по отношению к доллару в банковских обменниках Украины сегодня в среднем составил 38,05.

Вместе с тем заметим, что курс евро завтра также подорожает - 38,76 грн за 1 евро. Хотя еще сегодня официальный курс гривны по отношению к евро составил 38,70.

Что дальше будет с курсом: прогнозы

По данным банкиров и финансовых аналитиков, курс в течение следующих 12 месяцев будет на уровне 40 грн за доллар или выше.

В свою очередь руководители украинских предприятий также ожидают среднего значения обменного курса через 12 месяцев на уровне 40,00 грн за доллар.

Официальный прогноз Минэкономики среднегодового курса гривны по отношению к доллару на 2024 год составляет 41,4 грн за доллар. При этом такой прогноз имеет и у Международного валютного фонда.

Гибкий курс

Напомним, если до полномасштабного вторжения в Украину был режим плавающего курсообразования. То с 24 февраля 2022 года был проведен фиксированный курс гривны по отношению к доллару.

Фактически курс был заморожен на одном уровне и за семнадцать с половиной месяцев менялся только один раз - 21 июля 2022 года, когда был одномоментно поднят сразу на 25% - с 29,25 до 36,56 грн за доллар.

Но, начиная с 3 октября этого года, официальный курс определяется на основании курса по операциям на межбанковском валютном рынке. То есть курс стал гибким, но управляемым. Что это значит - ранее РБК-Украина расписало в своем материале.

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