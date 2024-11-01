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НБУ очікує зростання міжнародних резервів України цього року до історичного максимуму

Фото: Міжнародні резерви зростуть до історичного максимуму (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України покращив прогноз щодо міжнародних резервів України у 2024 році до 43,6 млрд доларів. У липні НБУ очікував 41,2 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлений прогноз НБУ за жовтень.

Згідно з оновленим прогнозом, у 2025 році резерви становитимуть 41,0 млрд доларів. Раніше очікувалося 37,3 млрд доларів. У 2026 році резерви зменшаться до 34,7 млрд доларів (попередній прогноз 32,0 млрд доларів.

"НБУ зможе підтримувати належний рівень міжнародних резервів для збереження стійкості валютного ринку", - сказав голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу 31 жовтня.

Міжнародні резерви досягли максимуму 43,8 млрд доларів у березні 2024 року після рекордної допомоги ЄС. Після цього резерви зменшувалися та впали до 38,9 млрд доларів за підсумками вересня.

Очікується, що у жовтні резерви також впадуть, оскільки інтервенції НБУ на міжбанку 3,4 млрд доларів перевищили допомогу у 1,4 млрд доларів.

Пишний повідомив, щодо кінця року очікується надходження понад 15 млрд доларів. з яких 4,8 млрд доларів за програмою SPUR зі Світовим банком за підтримки фінансування з боку США.

Як зазначив Пишний, міжнародні партнери суттєво наблизилися до надання Україні безповоротної позики, забезпеченої доходами від знерухомлених російських активів, обсягом до 50 млрд доларів у межах програми Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans. У НБУ очікують, що ці кошти будуть доступні бюджету 2025 та 2026 роках.

 

НБУ покращив прогноз щодо обсягів міжнародної допомоги Україні до 41,5 млрд доларів 2024 року та 38,4 млрд доларів наступного.

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Національний банк України