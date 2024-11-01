НБУ очікує зростання міжнародних резервів України цього року до історичного максимуму

Згідно з оновленим прогнозом, у 2025 році резерви становитимуть 41,0 млрд доларів. Раніше очікувалося 37,3 млрд доларів. У 2026 році резерви зменшаться до 34,7 млрд доларів (попередній прогноз 32,0 млрд доларів.

"НБУ зможе підтримувати належний рівень міжнародних резервів для збереження стійкості валютного ринку", - сказав голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу 31 жовтня.

Міжнародні резерви досягли максимуму 43,8 млрд доларів у березні 2024 року після рекордної допомоги ЄС. Після цього резерви зменшувалися та впали до 38,9 млрд доларів за підсумками вересня.

Очікується, що у жовтні резерви також впадуть, оскільки інтервенції НБУ на міжбанку 3,4 млрд доларів перевищили допомогу у 1,4 млрд доларів.

Пишний повідомив, щодо кінця року очікується надходження понад 15 млрд доларів. з яких 4,8 млрд доларів за програмою SPUR зі Світовим банком за підтримки фінансування з боку США.

Як зазначив Пишний, міжнародні партнери суттєво наблизилися до надання Україні безповоротної позики, забезпеченої доходами від знерухомлених російських активів, обсягом до 50 млрд доларів у межах програми Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans. У НБУ очікують, що ці кошти будуть доступні бюджету 2025 та 2026 роках.