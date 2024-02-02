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НБУ очікує підвищення цін бензин в Україні цього року: в чому причина

Фото: ціни на пальне в Україні зростатимуть у 2024 році (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на пальне в Україні у 2023 році зросли лише на 2,7% через те, що падіння світових цін на нафту компенсувало підвищення податків. Але цього року ціни зростатимуть більш швидко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (січень 2024 року).

"Зниження світових цін на нафту наприкінці року майже нівелювало ефект від повернення оподаткування пального, що діяло до вторгнення", - йдеться в у звіті.

Однак за прогнозом НБУ, очікуване підвищення цін на нафту навесні 2024 року та помірне зниження надалі зумовлять дещо швидше подорожчання пального цього року - до 13,2%.

"Це матиме непрямий проінфляційний вплив і на вартість транспортних послуг та окремих товарів. Надалі вартість пального стабілізується завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту", - йдеться в у звіті.

Україна з початку війни імпортує майже весь обсяг палива. Основним фактором, який впливає на ціну палива в Україні, є світові ціни на нафту. За 2023 рік ціни впали на 10% до 77,5 доларів за барель сорту Brent, що призвело до зниження цін на бензин і дизель.

З 1 липня 2023 року в Україні підвищили податки на пальне. Це мало призвести до зростання цін на бензин на 10-12 гривень, на дизельне паливо - на 8-10 гривень. Водночас ефект виявився менш значним.

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Ціни на бензин