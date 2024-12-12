НБУ очікує 8,5 млрд доларів міжнародної допомоги до кінця року

"В грудні Україна розраховує отримати близько 8,5 млрд доларів відповідної міжнародної допомоги", - сказав він.

Як зазначив Пишний, прогноз НБУ щодо надходження наступного року міжнародної допомоги на суму понад 38 млрд доларів залишається актуальним.

"Це фінансування, зокрема, дасть змогу НБУ підтримувати належний рівень міжнародних резервів для забезпечення стійкості валютного ринку", - сказав він.

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що перші гроші від кредиту країн G7 на 50 млрд доларів почнуть надходити наступного року. За його словами, ці кошти будуть надходити рівномірними траншами і забезпечать "більшу частину тих 38 млрд доларів, на які ми розраховуємо наступного року".

Умовний кредит на 50 млрд доларів

Нагадаємо, у червні лідери країн "Великої сімки" домовилися про надання Києву кредиту на суму 50 мільярдів доларів, який частково фінансується за рахунок відсотків, отриманих від російських активів, конфіскованих після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Україна не повертатиме ці кошти до отримання репарацій від Москви.

Планується отримати 20 млрд доларів від США, 20 млрд доларів від ЄС, 3 млрд доларів від Великобританії, 3,7 млрд доларів від Канади і 3 млрд доларів від Японії.

США вже перерахували Світовому банку 20 млрд доларів. Як зазначила міністр фінансів Джанет Єллен, майбутня адміністрація Дональда Трампа не буде змінювати чи скасовувати наданий Україні кредит на 20 млрд доларів. Адже він виплачуватиметься за рахунок заморожених активів Росії.