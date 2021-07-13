НБУ обязал сообщать реальные ставки по всем потребительским кредитам
Национальный банк Украины установил новые Правила расчета небанковскими финансовыми учреждениями общей стоимости кредита для потребителя. Документ обязывает сообщать реальную годовую процентную ставку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НБУ.
Как отмечается в сообщении, предусмотрено внесение изменений в редакцию договоров с целью упрощения их понимания потребителем.
Небанковские финансовые учреждения должны до 14 августа 2021 года нормировать свою деятельность в соответствии с требованиями постановления НБУ. Это позволит гармонизировать Правила с действующим законодательством Украины.
В НБУ напоминают, что банки применяют такие же подходы к расчету ключевых показателей стоимости потребительского кредита с июня 2017 года. Итак, все кредитодатели будут применять единые подходы к расчету общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите.
"Унификация обеспечит надлежащую защиту прав потребителей финансовых услуг при пользовании услугой потребительского кредита", - говорится в сообщении.
Напомним, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в июне 2021 года в национальной валюте составляли 34,5% годовых. По сравнению с маем ставки выросли на 0,5 п. п.