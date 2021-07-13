НБУ обязал сообщать реальные ставки по всем потребительским кредитам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НБУ .

Как отмечается в сообщении, предусмотрено внесение изменений в редакцию договоров с целью упрощения их понимания потребителем.

Небанковские финансовые учреждения должны до 14 августа 2021 года нормировать свою деятельность в соответствии с требованиями постановления НБУ. Это позволит гармонизировать Правила с действующим законодательством Украины.

В НБУ напоминают, что банки применяют такие же подходы к расчету ключевых показателей стоимости потребительского кредита с июня 2017 года. Итак, все кредитодатели будут применять единые подходы к расчету общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите.

"Унификация обеспечит надлежащую защиту прав потребителей финансовых услуг при пользовании услугой потребительского кредита", - говорится в сообщении.