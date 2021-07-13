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НБУ обязал сообщать реальные ставки по всем потребительским кредитам

Новина українською →
Украина, Вторник 13 июля 2021 11:17
НБУ обязал сообщать реальные ставки по всем потребительским кредитам Фото: все ставки по кредитам будут известны (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины установил новые Правила расчета небанковскими финансовыми учреждениями общей стоимости кредита для потребителя. Документ обязывает сообщать реальную годовую процентную ставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НБУ.

Как отмечается в сообщении, предусмотрено внесение изменений в редакцию договоров с целью упрощения их понимания потребителем.

Небанковские финансовые учреждения должны до 14 августа 2021 года нормировать свою деятельность в соответствии с требованиями постановления НБУ. Это позволит гармонизировать Правила с действующим законодательством Украины.

В НБУ напоминают, что банки применяют такие же подходы к расчету ключевых показателей стоимости потребительского кредита с июня 2017 года. Итак, все кредитодатели будут применять единые подходы к расчету общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите.

"Унификация обеспечит надлежащую защиту прав потребителей финансовых услуг при пользовании услугой потребительского кредита", - говорится в сообщении.

Напомним, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в июне 2021 года в национальной валюте составляли 34,5% годовых. По сравнению с маем ставки выросли на 0,5 п. п.

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