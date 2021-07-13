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НБУ зобов'язав повідомляти реальні ставки за усіма споживчими кредитами

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Україна, Вівторок 13 липня 2021 11:17
НБУ зобов'язав повідомляти реальні ставки за усіма споживчими кредитами Фото: усі ставки за кредитами будуть відомі (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України встановив нові Правила розрахунку небанківськими фінансовими установами загальної вартості кредиту для споживача. Документ зобов'язує повідомляти реальну річну процентну ставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НБУ.

Як зазначається в повідомленні, передбачено внесення змін до редакції договорів з метою спрощення їхнього розуміння споживачем.

Небанківські фінансові установи мають до 14 серпня 2021 року унормувати свою діяльність відповідно до вимог постанови НБУ. Це дозволить гармонізувати Правила з чинним законодавством України.

У НБУ нагадують, що банки застосовують такі ж підходи до розрахунку ключових показників вартості споживчого кредиту з червня 2017 року. Отже, всі кредитодавці будуть застосовувати єдині підходи до розрахунку загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит.

"Уніфікація забезпечить належний захист прав споживачів фінансових послуг під час користування послугою споживчого кредиту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в червні 2021 року в національній валюті становили 34,5% річних. Порівняно з травнем ставки зросли на 0,5 п. п.

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