НБУ обязал финансовые компании раскрывать полную и достоверную информацию об услугах

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил порядок надзора за участниками рынка небанковских финансовых услуг по защите прав потребителей. Механизм позволит обеспечить раскрытие достоверной информации о финансовых услугах.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Это позволит клиентам принимать более взвешенные решения и оценивать все риски, защитит от мошенничества и злоупотреблений", - говорится в сообщении.
НБУ будет осуществлять надзор путем анализа обращений потребителей финансовых услуг, договоров о предоставлении финансовых услуг о наличии условий, которые ограничивают или нарушают права потребителя, веб-сайтов, контроля за соблюдением законодательства о рекламе, сотрудничества с другими органами, контроля за устранением выявленных нарушений и мониторинга учета участниками рынка предоставленных регулятором рекомендаций.
Напомним, НБУ обязал все финансовые учреждения раскрыть своих владельцев. Согласно решению НБУ, все небанковские финансовые учреждения (кроме кредитных союзов), а также лизингодатели, операторы почтовой связи, должны будут подать в НБУ информацию о своей структуре собственности. Они также должны опубликовать ее на собственных веб-сайтах.