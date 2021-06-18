НБУ обязал финансовые компании раскрывать полную и достоверную информацию об услугах

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил порядок надзора за участниками рынка небанковских финансовых услуг по защите прав потребителей. Механизм позволит обеспечить раскрытие достоверной информации о финансовых услугах.

"Это позволит клиентам принимать более взвешенные решения и оценивать все риски, защитит от мошенничества и злоупотреблений", - говорится в сообщении.

НБУ будет осуществлять надзор путем анализа обращений потребителей финансовых услуг, договоров о предоставлении финансовых услуг о наличии условий, которые ограничивают или нарушают права потребителя, веб-сайтов, контроля за соблюдением законодательства о рекламе, сотрудничества с другими органами, контроля за устранением выявленных нарушений и мониторинга учета участниками рынка предоставленных регулятором рекомендаций.