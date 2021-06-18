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НБУ обязал финансовые компании раскрывать полную и достоверную информацию об услугах

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Украина, Пятница 18 июня 2021 13:08
НБУ обязал финансовые компании раскрывать полную и достоверную информацию об услугах Фото: НБУ утвердил новый порядок надзора за участниками рынка небанковских финансовых услуг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил порядок надзора за участниками рынка небанковских финансовых услуг по защите прав потребителей. Механизм позволит обеспечить раскрытие достоверной информации о финансовых услугах.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Это позволит клиентам принимать более взвешенные решения и оценивать все риски, защитит от мошенничества и злоупотреблений", - говорится в сообщении.

НБУ будет осуществлять надзор путем анализа обращений потребителей финансовых услуг, договоров о предоставлении финансовых услуг о наличии условий, которые ограничивают или нарушают права потребителя, веб-сайтов, контроля за соблюдением законодательства о рекламе, сотрудничества с другими органами, контроля за устранением выявленных нарушений и мониторинга учета участниками рынка предоставленных регулятором рекомендаций.

Напомним, НБУ обязал все финансовые учреждения раскрыть своих владельцев. Согласно решению НБУ, все небанковские финансовые учреждения (кроме кредитных союзов), а также лизингодатели, операторы почтовой связи, должны будут подать в НБУ информацию о своей структуре собственности. Они также должны опубликовать ее на собственных веб-сайтах.

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