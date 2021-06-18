НБУ зобов'язав фінансові компанії розкривати повну та достовірну інформацію про послуги

"Це дасть змогу клієнтам ухвалювати більш зважені рішення та оцінювати усі ризики, захистить від шахрайства та зловживань", - йдеться в повідомленні.

НБУ здійснюватиме нагляд шляхом аналізу звернень споживачів фінансових послуг, договорів про надання фінансових послуг щодо наявності умов, які обмежують або порушують права споживача, веб-сайтів, контролю за дотриманням законодавства про рекламу, співпраці з іншими органами, контролю за усуненням виявлених порушень та моніторингу врахування учасниками ринку наданих регулятором рекомендацій.