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НБУ зобов'язав фінансові компанії розкривати повну та достовірну інформацію про послуги

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Україна, П'ятниця 18 червня 2021 13:08
НБУ зобов'язав фінансові компанії розкривати повну та достовірну інформацію про послуги Фото: НБУ затвердив новий порядок нагляду за учасниками ринку небанківських фінансових послуг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) затвердив порядок нагляду за учасниками ринку небанківських фінансових послуг щодо захисту прав споживачів. Механізм дозволить забезпечити розкриття достовірної інформації про фінансові послуги.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Це дасть змогу клієнтам ухвалювати більш зважені рішення та оцінювати усі ризики, захистить від шахрайства та зловживань", - йдеться в повідомленні.

НБУ здійснюватиме нагляд шляхом аналізу звернень споживачів фінансових послуг, договорів про надання фінансових послуг щодо наявності умов, які обмежують або порушують права споживача, веб-сайтів, контролю за дотриманням законодавства про рекламу, співпраці з іншими органами, контролю за усуненням виявлених порушень та моніторингу врахування учасниками ринку наданих регулятором рекомендацій.

Нагадаємо, НБУ зобов'язав усі фінансові установи розкрити своїх власників. Згідно з рішенням НБУ, усі небанківські фінансові установи (окрім кредитних спілок), а також лізингодавці, оператори поштового зв’язку, повинні будуть подати до НБУ інформацію про свою структуру власності. Вони також мають опублікувати її на власних веб-сайтах.

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