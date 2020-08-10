НБУ обязал все банки принимать значительно изношенные банкноты

Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в Правила определения платежных признаков и обмена банкнот, разменных и оборотных монет национальной валюты Украины. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, регулятор "определил, что принимать и передавать значительно изношенные банкноты для исследования в центральный банк могут не только уполномоченные банки, но и все остальные украинские банки".

Кроме того, регулятор распространил на инкассаторские компании требования, которые раньше выполняли только банки и которые касаются изъятия и передачи сомнительных банкнот для проведения исследований в НБУ, а также изъятия и передачи банкнот, окрашенных специальным раствором вследствие несанкционированного вмешательства в спецустройство для хранения ценностей, в правоохранительные органы.

Также НБУ уточнил определение ряда признаков износа и повреждения банкнот.

Как сообщало РБК-Украина, по данным НБУ, на 1 июля 2020 года в Украине насчитывалось 75 действующих банков, и их количество не изменилось по сравнению с 1 января.

Напомним, что на сегодня четыре банка, а именно: АО "Ощадбанк", АО КБ "Приватбанк", АО "Райффайзен Банк Аваль" и АО "ПУМБ" имеют статус уполномоченного банка.