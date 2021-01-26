НБУ обязал банки печатать договоры крупным шрифтом и указывать все условия

Национальный банк Украины (НБУ) установил дополнительные требования к банковским договорам для раскрытия полной информации об услугах. Речь идет о требованиях к договорам о потребительском кредите, депозите, а также открытии и ведении текущего счета.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, банки будут обязаны предоставлять в договоре полное описание услуги.

В частности, в договоре депозита нужно будет указывать конкретную дату возврата вклада и информацию о наличии у банка права продлить срок действия депозита и тому подобное. В договоре потребительского кредита - перечень и стоимость дополнительных услуг, условия, при которых возможно изменение процентной ставки или других платежей и тому подобное. Текст договора должен быть изложен размером шрифта не менее 11 печатных пунктов.

Также требования запрещают банкам включать в договоры недобросовестные нормы, которые ограничивают права потребителей подать жалобу или иск в суд.

"Банкам будет запрещено без информирования потребителя изменять условия договора, а также требовать от потребителя оплатить за еще не полученные по договору услуги и тому подобное", - говорится в сообщении НБУ.

Напомним, в декабре 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 8,0% годовых. Это на 4,7 п.п. ниже, чем в декабре 2019 года (12,6%).

Отметим, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в декабре 2020 года в национальной валюте составляли 33,7% годовых. По сравнению с декабрем прошлого года ставки снизились на 0,9 п.п.